Новые случаи коронавируса не выявили: В «ДНР» в очередной раз закрывали лабораторию

В «ДНР» по состоянию на 10:00 7 сентября выявили 2 686 случаев инфекции COVID-19. За сутки новых случаев медики не выявили, так как не работала лаборатория. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«6 сентября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – уверяют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 7 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2 686:

на лечении – 1 220 пациентов,

выписаны – 1 318 человек,

летальных случаев – 148.

«По состоянию на 7 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 126 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».