COVID-19: Луганщина – на предпоследнем месте в Украине по заболеваемости (Карта)

В Луганской области лабораторно подтверждены 435 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«Областной показатель заболеваемости составляет 65,5 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости COVID-19 по Украине составляет 362,5 на 100 тыс. Населения. Луганская область находится на предпоследнем месте среди регионов Украины по уровню заболеваемости», – отметили в центре.

По состоянию на 7 сентября в Луганской области подтверждены 435 случаев коронавирусной болезни, в том числе 28 детей до 17 лет, из них:

выздоровели – 226 человек (в том числе 17 детей);

продолжают лечение – 206 пациентов, в том числе 6 детей (57 человек лечатся в больницах, 149 – амбулаторно);

умерли – 3 человека.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 сентября в Украине COVID-19 заболели 138 068 человек (62 606 пациентов – выздоровели, 2 877 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 636 случаев (выздоровели – 1 180 пациентов, летальных случаев – 24).

В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 19).