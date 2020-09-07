COVID-19: Луганщина – на предпоследнем месте в Украине по заболеваемости (Карта)

В Луганской области лабораторно подтверждены 435 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
«Областной показатель заболеваемости составляет 65,5 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости COVID-19 по Украине составляет 362,5 на 100 тыс. Населения. Луганская область находится на предпоследнем месте среди регионов Украины по уровню заболеваемости», – отметили в центре.
По состоянию на 7 сентября в Луганской области подтверждены 435 случаев коронавирусной болезни, в том числе 28 детей до 17 лет, из них:
- выздоровели – 226 человек (в том числе 17 детей);
- продолжают лечение – 206 пациентов, в том числе 6 детей (57 человек лечатся в больницах, 149 – амбулаторно);
- умерли – 3 человека.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 сентября в Украине COVID-19 заболели 138 068 человек (62 606 пациентов – выздоровели, 2 877 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 636 случаев (выздоровели – 1 180 пациентов, летальных случаев – 24).
В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 19).