Более, чем на 4,5 млн: На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет

Служба безопасности Украины пресекла незаконные поставки контрафактных сигарет с неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Торецка и Гранитного пытаются наладить систематическое поставки на подконтрольную территорию табачной продукции, изготовленной на неподконтрольной Донетчине.

«Правонарушители перевозили груз на плавсредствах через реку Кальмиус, перегружали в микроавтобусы, а затем через почтовый сервис планировали доставлять в другие регионы Украины», – рассказали в СБУ.

Правоохранители обнаружили организаторов «бизнеса» неподалеку Гранитного во время перевозки контрафактного табака вглубь территории области.

«В автомобиле обнаружены и изъяты более 100 тыс. пачек сигарет известного бренда без акцизных марок на более чем 4,5 млн грн», – отметили в СБУ.

Контрафактная продукция изъята. Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

«Устанавливаются другие лица, возможно причастные к противоправной деятельности. Продолжается отработка других районов, прилегающих к линии разграничения, в связи с возможными попытками нелегального ввоза с временно оккупированной террористами территории контрафактных изделий», – добавили в СБУ.