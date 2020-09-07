На Лугащине вынесли приговор диверсанту «ЛНР», который планировал подорвать химзавод

На Луганщине к 10 годам заключения приговорили диверсанта «ЛНР», который собирался взорвать химически опасный объект на территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Суд признал мужчину виновным в подготовке к совершению диверсии, неоконченном покушении на государственную измену, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Доказано, что гражданин Украины во время «службы» в рядах «народной милиции ЛНР» с 2018 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ. Выполняя поставленную спецслужбой задачу, он пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в условленном хранилище взял два гранатомета РПГ-22.

«Диверсант планировал осуществить подрыв двух резервуаров, в которых на тот момент хранилось около 4500 т аммиака, на территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" – объекта, отнесенного к 1 степени химической опасности. Целью диверсии было причинение экологической катастрофы и массовое уничтожение жителей Луганской области», – отметили в пресс-службе.

Северодонецкий городской суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.