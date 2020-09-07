На одну ночь: В «ДНР» отменили комендантский час

«Глава ДНР» Денис Пушилин «распорядился» приостановить действие комендантского часа в период с 23:00 8 сентября до 04:00 9 сентября. Соответствующий «документ» сегодня, 7 сентября, опубликован на местных интернет-ресурсах.

«Приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 8 сентября до 04:00 9 сентября», – говорится в тексте «документа».

На местных интернет-ресурсах отмечается также, что «министру внутренних дел ДНР» Алексею Дикому на период отмены ограничений «поручено» организовать усиленное патрулирование улиц.

В самом «распоряжении» не указана причина приостановления действия комендантского часа, но на местных интернет-ресурсах сообщается, что причина снятия ограничений в «ДНР» – празднование Дня освобождения Донбасса (8 сентября).