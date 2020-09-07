На Лугащине погасили лесной пожар у Трехизбенки

На Луганщине спасатели погасили лесной пожар у Трехизбенки. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«4 сентября пожар 3 очагов сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе (с. Лобачево, с. Лопаскино и пгт Трехизбенка), которые возникли 2 сентября, локализован. По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки. 7 сентября в 11:20 пожар сухой травы и лесных насаждений ликвидирован», – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе также проинформировали, что спасатели продолжают бороться с огнем у Старого Айдара.

«По состоянию на 7:00 7 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления сухой травы, кустарников и лесной подстилки», – говорится в сообщении.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечены 111 человек и 27 единиц техники, из них от ГСЧС 105 человек личного состава и 23 единицы техники.