За нарушение комчаса: В «ДНР» на улицах задержали более 3 тыс. человек

В «ДНР» с начала года за нарушение комендантского часа сотрудники «МВД» задержали более 3 тыс. человек. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «республике», задержанные были доставлены в отделения «полиции».

Там также напоминают, что «в период времени с 23:00 до 5:00 запрещено уличное передвижение людей, движение общественного и частного транспорта, а также такси при отсутствии специального пропуска.

«Сотрудники полиции имеют право проверять документы у граждан и других лиц, проводить их личный досмотр, досмотр вещей, а также задерживать граждан и транспортные средства для разбирательства… За нарушение комендантского часа предусмотрена ответственность в виде административного ареста сроком до 15 суток», – заявляют в «ДНР».