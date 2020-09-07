Не отменили, а отсрочили: В «ДНР» назвали новую дату атаки на укрепления ВСУ

В «ДНР» утверждают, что решили отсрочить операцию по уничтожению укреплений украинских военных у поселка Шумы в районе Торецка. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил представитель «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки», – заявил Басурин.

Он уверяет, что после доклада «главе ДНР» Денису Пушилину о происходящем в районе населенного пункта Шумы, он «принял решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября 2020 года».

Басурин утверждает, что «украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и в срок до 22:00 8 сентября 2020 года предоставить сведения о письменно зафиксированном факте демонтажа незаконно сооруженных укреплений». По его словам, «приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен».

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами. Сами морские пехотинцы ВСУ отметили, что не оставляют своих позиций под Шумами и готовы дать адекватный ответ противнику.

6 сентября в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по данному вопросу. Участники провели детальный анализ ситуации на линии фронта и приняли во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября, после которого Пушилин отдал свой приказ. В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе поселка Шумы под Торецком и вопреки заявлению Пушилина не выявила никаких изменений в позициях ВСУ по сравнению с 5 июля. То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля о мерах по усилению режима прекращения огня.