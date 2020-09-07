30 пьяных водителей и ДТП: В «ДНР» сообщили, что происходило на дорогах в выходные

В «ДНР» в период с 5 по 6 сентября произошло 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, и зарегистрированы 10 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

6 сентября в Снежном водитель мопеда совершил наезд на двух пешеходов 29-ти и 34-х лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

В Буденновском районе Донецка 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 348 нарушений ПДД, среди которых 30 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.