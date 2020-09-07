На Луганщине пограничники изъяли тысячу пачек контрафактных сигарет

На Луганщине пограничники изъяли из обращения тысячу пачек контрафактных сигарет. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В воскресенье, 6 сентября, реализуя опережающую информацию, оперативники Луганского погранотряда возле одного из логистических отделений в Счастье остановили 49-летнего мужчину. При осмотре содержимого посылок правоохранители нашли два полных короба сигарет без марок акцизного сбора. Среди найденного: 500 пачек сигарет марки «Bond» и 500 – марки «Marvel».

Мужчина объяснил, что заказал сигареты у львовянина через интернет-ресурс и собирался продать их в торговых точках Счастья.

Сотрудники ГФС составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164-5 КУоАП (хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца). Безакцизный товар изъяли. Предварительная стоимость сигарет – 45 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, СБУ пресекла незаконные поставки контрафактных сигарет с неподконтрольной украинским властям части Донбасса.