Боремся за каждого: Президент Зеленский о возвращении пленных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна борется за возвращение каждого украинского пленного и напомнил о масштабном обмене, который произошел год назад. Об этом сегодня, 7 сентября, он написал на своей странице в Facebook.

«Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной», – написал Зеленский.

По его словам, тогда «все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но"».

«Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не бросает», – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Украина уже провела проверку более 100 человек, которых запрашивают незаконные вооруженные формирования, и предоставила свой список противоположной стороне. Однако Международный комитет Красного Креста, о доступе которого в пенитенциарные заведения договорилась «нормандская четверка», до сих пор не допускают в тюрьмы на неподконтрольных Украине территориях.