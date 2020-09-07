Житель Славянска за 5 тыс. долларов пытался организовать заказное убийство

Житель Славянска (Донецкая обл.) за 5 тыс. долларов пытался организовать заказное убийство сожителя бывшей жены. Правоохранители инсценировали убийство и задержали заказчика. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В начале августа правоохранители Донетчины установили, что в Славянске планируется заказное убийство. Чтобы отомстить бывшей жене за развод, 34-летний мужчина передал 14 тыс. грн задатка наемному убийце. По плану киллер должен был ножом убить сожителя женщины.

В субботу, 5 сентября, правоохранители инсценировали убийство 42-летнего мужчины.

«Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска полицейские изъяли фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (подготовка заказного убийства) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.