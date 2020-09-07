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Больницы Мариуполя и Краматорска получили помощь от Польши

07.09.20 14:41
Фото: mcaritas.org
Фото: mcaritas.org

В рамках партнерства Благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» и Министерства иностранных дел Республики Польша, которое финансирует ряд гуманитарных проектов на Донбассе, больницы Мариуполя и Волновахи получили средствами индивидуальной защиты для работы в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Каритас Мариуполь».

Общий объем помощи составил 874 тыс. грн. В нее вошли:

  • 1,4 тыс. штук медицинских респираторов;
  • 23 тыс. пар медицинских перчаток;
  • 23 тыс. пар бахил;
  • 195 литров дезинфицирующего средства;
  • 650 защитных очков;
  • 700 защитных костюмов;
  • 300 защитных щитков на лицо.

В пресс-службе также проинформировали, что проект финансируется Министерством иностранных дел Польши в рамках программы польского сотрудничества в целях развития.

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