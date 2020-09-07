Больницы Мариуполя и Краматорска получили помощь от Польши

В рамках партнерства Благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» и Министерства иностранных дел Республики Польша, которое финансирует ряд гуманитарных проектов на Донбассе, больницы Мариуполя и Волновахи получили средствами индивидуальной защиты для работы в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Каритас Мариуполь».
Общий объем помощи составил 874 тыс. грн. В нее вошли:
- 1,4 тыс. штук медицинских респираторов;
- 23 тыс. пар медицинских перчаток;
- 23 тыс. пар бахил;
- 195 литров дезинфицирующего средства;
- 650 защитных очков;
- 700 защитных костюмов;
- 300 защитных щитков на лицо.
В пресс-службе также проинформировали, что проект финансируется Министерством иностранных дел Польши в рамках программы польского сотрудничества в целях развития.