Больницы Мариуполя и Краматорска получили помощь от Польши

В рамках партнерства Благотворительного фонда «Каритас Мариуполь» и Министерства иностранных дел Республики Польша, которое финансирует ряд гуманитарных проектов на Донбассе, больницы Мариуполя и Волновахи получили средствами индивидуальной защиты для работы в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «Каритас Мариуполь».

Общий объем помощи составил 874 тыс. грн. В нее вошли:

1,4 тыс. штук медицинских респираторов;

23 тыс. пар медицинских перчаток;

23 тыс. пар бахил;

195 литров дезинфицирующего средства;

650 защитных очков;

700 защитных костюмов;

300 защитных щитков на лицо.

В пресс-службе также проинформировали, что проект финансируется Министерством иностранных дел Польши в рамках программы польского сотрудничества в целях развития.