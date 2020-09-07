Боль и слезы: Волонтеры рассказали о 6 сгоревших от обстрела украинских позициях (Фото)

Во время обстрела украинских военных 6 сентября в районе Красногоровки (Донецкая обл.) сгорели 6 укрепленных позиций. Об этом сообщила волонтер Ирина Каптур в Facebook.

«Красногоровка. Просто боль и слезы! Все, что строили бойцы на нескольких позициях – 6! – сгорело. Раненый. Обгоревшие. В других местах еще сложнее – там есть погибшие», – написала Ирина Каптур.

По ее словам, укрепления сгорели не потому, что сухо, а из-за обстрела из гранатомета со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Сгорела форма, берцы, оптика, ночники, блиндажи. Спасали оружие – надышались. Просьба снова помочь восстановить – построить блиндажи, позиции», – сообщила волонтер и обратилась за помощью в виде стройматериалов, рабочих инструментов и проч.

Ирина Каптур опубликовала фото сгоревших позиций украинских защитников.

Напомним, 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций в районе Красногоровки. Один украинской военный был ранен. По данным штаба Операции Объединенных сил, противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил.