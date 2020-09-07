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ФК «Заря» подписал контракт с экс-нападающим «Шахтера» и «Динамо»

07.09.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

ФК «Заря» подписал контракт с нападающим Александром Гладким. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан сроком на один год.

«Александр Гладкий хорошо известен украинскому болельщику по ярким выступлениям в составе донецкого "Шахтера" за который он провел почти полторы сотни матчей. Играл Александр и в "Днепре", и в "Металлисте". Сводила судьба его и с "Динамо" и с "Карпатами". В последние годы выступал в турецких клубах – "Ризеспор" и "Адана Демирспор". Имеет в своем активе 11 матчей в составе сборной Украины», – говорится в сообщении.

Выступать в составе «Зари» Гладкий будет под номером 11.

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