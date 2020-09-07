Обострение на Донбассе: Зеленский требует от России вмешаться и повлиять на НВФ

Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций. РФ должна повлиять на незаконные вооруженные формирования для сохранения режима прекращения огня. Об этом сообщает Офис президента, передает «РБК–Украина».

Как прокомментировали в ОП, вчера, 6 сентября, Зеленский провел специальное совещание в связи с обстрелами, в результате которых один украинский военный погиб и еще один был ранен. Глава государства выразил обеспокоенность напряжением ситуации на Донбассе.

В Офисе президента отмечают, что в течение 41 дня режима прекращения огня не было боевых потерь с украинской стороны, и перемирие показало, что является правильным шагом на пути к достижению мира на Донбассе.

«Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника», – резюмировали в Офисе президента.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.