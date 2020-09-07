В «ЛНР» рассказали, зачем закрыли поликлинику в Луганске

В «ЛНР» Луганская городская поликлиника №11 приостановила прием пациентов. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила «исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения ЛНР» Виктория Рокотянская, передают местные интернет-ресурсы.

«В связи с проведением профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предупреждения массового распространения новой коронавирусной инфекции на территории ЛНР временно внесены изменения в порядок оказания медицинской помощи взрослому населению Ленинского района, медицинское обслуживание которого закреплено за Луганской городской поликлиникой №11. Временно, с 5 сентября по 18 сентября включительно, приостановлен прием пациентов в поликлинике, которая расположена по адресу: Луганск, ул. Сосюры, 70-а», – заявила Рокотянская.

В «ЛНР» также решили не проводить в это время профилактические медицинские осмотры. А взрослое население района на это время, как уверяют в «республике», будут обслуживать другие медучреждения города.