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В «ЛНР» мужчину «приговорили» к 12 годам тюрьмы: В чем обвинили жителя Луганска

07.09.20 16:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» жителя Луганска «приговорили» к 12 годам лишения свободы за «госизмену». Об этом сегодня, 7 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», житель Луганска был «завербован СБУ».

«В 2018 году, находясь в подконтрольном Киеву Северодонецке, луганчанин был завербован сотрудникам СБУ и в качестве негласного агента на оплачиваемой основе, преследуя цель корыстной наживы, выполнял задания специальных служб по вербовке лиц из числа военнослужащих народной милиции ЛНР и сотрудников МВД ЛНР в целях собирания и передачи сведений, интересующих СБУ», – уверяют в «ЛНР».

«Приговором верховного суда ЛНР подсудимый признан виновным в совершении государственной измены… Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы… Приговор вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – добавляют в «республике».

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