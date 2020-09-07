Эксперт назвал причины провокаций НВФ на Донбассе

Нарушение режима тишины на Донбассе, в результате которого погиб один украинский военный и один получил ранение, могло произойти по инициативе как России, так и местных незаконных вооруженных формирований (НВФ). Такое мнение выразил политический консультант Андрей Вальчишин в эфире телеканала «Украина 24».

«Надо, во-первых, внимательно следить за мотивацией нарушения этого перемирия. Может быть несколько вариантов истории. Может быть указание со стороны тех, кто координирует оккупационные войска, то есть мы говорим о России. В этом контексте правильно поступил наш министр иностранных дел, инициировавший контакт с той стороной, в частности с Лавровым», – отметил Вальчишин.

В то же время, эксперт не исключил, что это может быть низовой инициативой: «Ведь надо понимать, что те люди, которые сейчас назначены и поддерживаются Россией на этих территориях, управляют ею, и это не только вопрос политики. Это вопрос нелегального оборота различных веществ, оружия, крышевания бизнеса, даже хищения денег, которые поступают на финансирование этой войны».

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.