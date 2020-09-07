Но главное – дороги: Луганщина получит 470 млн евро на 5 масштабных проектов

В следующем году в рамках госпрограммы «Большая стройка» и международных инвестиций Луганщина планирует реализовать проекты на свыше 470 млн евро. Об этом сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, выступая на «Фестивале мыслей», который на выходных прошел в Северодонецке.

В частности, в планах на следующий год:

100 млн евро – железнодорожная ветка, которая соединит направление «Кондрашевская Новая – Лантратовка» со всеукраинской сетью;

130 млн долларов от Европейского банка развития – строительство «Старобельского треугольника»;

75 млн евро от правительства Франции – модернизация КП «Попаснянский райводоканал», который поставляет воду преимущественно в «ЛНР»

30 млн долларов – создание агрохаба в Старобельском районе.

«Кроме того, уже через неделю будет подписан меморандум с Австрийским экспертным банком о выделении 160 млн евро на строительство областной клинической больницы», – добавил Гайдай

Однако, чтобы в том числе и эти проекты были реализованы, нужны качественные дороги. «Поскольку потенциальных инвесторов пугает сложная логистика, которая к тому же значительно удорожает себестоимость работ и продукции», – пояснил глава области.

Поэтому уже в этом году на Луганщине планируют восстановить автонаправление от Золотого до Северодонецка и от Старобельска до Новоайдара, в 2021 году – сочетание Троицкое – Рубежное. «На дорогах сразу строить площадки для установки весовых комплексов, где будут останавливать перегружены фуры, чтобы уберечь новый автодорога», – дополнил Гайдай.

Как сообщалось ранее, воду в «ЛНР» в основном поставляет КП «Попаснянский райводоканал». Но из-за долгов за ее оплату у предприятия нет средств на модернизацию оборудования. Долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%.