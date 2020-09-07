Измеритель скорости ветра, гирокомпас: Женщина везла через КПВВ «Станица Луганская» запрещенные товары

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пограничники обнаружили запрещенные к перемещению через линию разграничения товары. Их пыталась провезти женщина, направлявшаяся в «ЛНР». Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«5 сентября в КПВВ "Станица Луганская" для следования на временно оккупированную территорию прибыла 29-летняя украинка. Информацию о незаконных намерениях женщины пограничники получили заранее от отдела внутренней и собственной безопасности. Как результат, среди вещей женщины совместная группа пограничников и сотрудников фискальной службы обнаружила гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра, которые, возможно, являются товарами двойного назначения, а также газоанализатор, который является промышленным оборудованием», – говорится в сообщении.

Общая стоимость обнаруженных товаров превышает 22 тыс. грн.

Женщина пояснила, что вещи ей не принадлежат, а доставить их в неподконтрольный украинскому правительству Луганск попросили знакомые. Даже не поинтересовавшись содержанием пакета, она оценила свои услуги в 200 грн.

Найденные товары изъяли сотрудники ГФС. Гирокомпас и электронный измеритель скорости ветра отправили на экспертное исследование для установления их целевого назначения.

В отношении «курьерши» составлен админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП, степень ответственности за него будет избирать суд.