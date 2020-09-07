Похитили на глазах у ребенка: В «ДНР» год удерживают взятого в плен мужчину

Сергей Курис последние годы до задержания жил в Харькове. В родной Донецк приезжал, чтобы увидеть семью. С сентября прошлого года мужчину удерживают в плену незаконные вооруженные формирования «ДНР». Об этом сообщает «Медийная инициатива за права человека» в Facebook.

Представители НВФ похитили Сергея Куриса 5 сентября 2019 года возле собственного дома во время прогулки с семьей. Как рассказывает знакомая Сергея Наталья, к нему подошли неизвестные, предложили проехать с ними. Но Сергей отказался. Тогда на глазах у жены и полуторагодовалого ребенка несколько человек схватили его – на руки надели наручники, а на голову – мешок, бросили на пол микроавтобуса, который уехал в неизвестном направлении.

Первые три дня семья не знала о местонахождении Сергея. На четвертые сутки его, со следами жестоких побоев, привезли домой представители «управления по борьбе с организованной преступностью». Во время обыска нашли одежду в стиле милитари и книгу «Саур–Могила» Андрея Пальваля и Максима Музыки. Они и стали доказательствами «преступной террористической деятельности».

«Эту книгу я ему дала почитать. Даже не знаю, читал ли он ее, но для "ДНР", видимо, этого достаточно, чтобы обвинить человека», – говорит подруга Наталья.

Даже после обыска близкие не знали, где содержат Куриса. Впоследствии родным удалось найти адвоката, тот и сообщил, что на теле Сергея следы издевательств – ожоги от электрического тока на ногах, гнойные раны на запястьях от подвешивания на дыбе, ожоги от окурков, которые тушили о его спину.

Сейчас Сергея Куриса удерживают в СИЗО Донецка, в подвальной камере. Это место известно строгим режимом содержания – нельзя ни позвонить домой, ни увидеть родных.

В «ДНР» его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины, но никаких доказательств не имеют, поэтому давят на него, чтобы признался сам. Во время декабрьского обмена пленными Курису удалось передать записку родным. В ней он описывает, через что пришлось пройти.

«Когда меня пытали в секретной тюрьме так называемого "управления по борьбе с организованной преступностью", в перерывах между издевательствами, чтобы я пришел в себя – бросали на два–три часа в бетонную яму, или везли на "промежуточную беседу" к одному из моих палачей. Он решал, какие пытки применить дальше. Тот честно заявлял, что он, как и все сотрудники "управления", уже гражданин РФ, и им разрешено замучить до смерти хоть 500 невинных, чтобы найти хотя бы одного сотрудника СБУ», – написал Сергей.

В своем письме пленник просит добиваться освобождения, говорит, что отказался сотрудничать с так называемой «властью» и «спецслужбами» «республик».