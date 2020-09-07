На Донетчине госпитализированы более 120 пациентов с коронавирусом

В Донецкой области более 120 мест заняты пациентами с коронавирусной болезнью в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации больных COVID-19. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает коммунальное учреждение здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

«Больными СОVID-19 заняты 124 койки в медучреждениях первой волны в области. Процент свободных коек составляет 85,8%», – говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7 сентября с начала пандемии в Донецкой области коронавирусом заболели 1 636 человек, из них 1 080 выздоровели, еще 532 – продолжают лечение. Летальным исходом завершились 24 случая коронавирусной болезни.