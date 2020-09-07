Мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать на Донетчине и Луганщине (График)

Передвижные мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать вблизи линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с 7 по 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО "Ощадбанк" осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ», – отмечается в сообщении.

На текущей неделе в Донецкой области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать 3 дня:

В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет функционировать 5 дней:

Основные задачи мобильных подразделений: