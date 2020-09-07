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Мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать на Донетчине и Луганщине (График)

07.09.20 17:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Передвижные мобильные подразделения «Ощадбанка» будут работать вблизи линии разграничения в Луганской и Донецкой областях с 7 по 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«С целью расширения территории банковского обслуживания населения и обеспечения государством своевременного выполнения социальных выплат и пособий у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, АО "Ощадбанк" осуществляются мероприятия по функционированию передвижных мобильных подразделений банка на базе автомобиля КрАЗ», – отмечается в сообщении.

    На текущей неделе в Донецкой области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать 3 дня:

    В Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет функционировать 5 дней:

    Основные задачи мобильных подразделений:

    • обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений, возложенных государством на АО «Ощадбанк»;
    • улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;
    • максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.

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