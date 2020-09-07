КПВВ «Новотроицкое» пересекли 211 человек, – Госпогранслужба

Сегодня, 7 сентября, пропуск через линию разграничения осуществлялся в контрольных пунктах въезда-выезда «Новотроицкое» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечают пограничники, КПВВ «Станица Луганская» продолжает функционировать бесперебойно. По состоянию на 15:00 сегодня линию разграничения через этот контрольный пункт пересекли 2 631 человек.

«Сегодня российские вооруженные формирования восстановили движение дорожным коридором "Донецк-Мариуполь", который проходит через КПВВ "Новотроицкое". На 15:00 пограничники в этом КПВВ обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. В то же время движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили, в этом направлении проследовали 9 автомобилей и 64 человека», – сообщили в ГПСУ.

Полностью заблокировано со стороны «ДНР» остается движение в КПВВ «Марьинка».

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.