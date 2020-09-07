Россия перешла к военному шантажу: Политолог о срыве перемирия на Донбассе

Наиболее логичное объяснение срыва перемирия на Донбассе состоит в том, что Россия от политического перешла к военному шантажу на переговорах. Однако могут быть и иные причины, связанные с местными выборами в Украине и геополитикой. Такое мнение выразил политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

«Весь август перемирие в зоне конфликта на Донбассе в основном (относительно) соблюдалось. Но оно было прервано 6 сентября, когда в результате провокационных обстрелов пророссийских боевиков один украинский военнослужащий погиб, а еще один был ранен. Перемирие продлилось 41 день – это рекордный показатель для войны на Донбассе, которая длится уже более 6 лет. Но оно не стало устойчивым и не привело к полному и всеобъемлющему прекращению огня. В очередной раз перемирие было нарушено пророссийскими боевиками, что еще раз подтвердило незаинтересованность России в полном прекращении войны на Донбассе», – отметил Фесенко.

По его словам, наиболее логичным объяснением срыва перемиия на Донбассе является то, что «от политического шантажа Украины на переговорах в ТКГ и в Нормандском формате Россия перешла к шантажу военному».

Второе возможное объяснение – это влияние на предвыборную кампанию в Украине. Поскольку устойчивое перемирие потенциально работало на политические интересы президента Зеленского и его партии, срыв перемирия должен помочь на местных выборах пророссийским партиям в критике президента Зеленского и его партии, а также – в пропаганде «мира» на российских условиях.

«Третья версия (геополитическая) – это способ подтолкнуть Запад к новому раунду политических торгов с Россией в условиях обострения отношений вследствие политического кризиса в Республике Беларусь и отравления российского оппозиционера Алексея Навального», – добавил Фесенко.

Политолог считает, что наиболее вероятный дальнейший сценарий – это возвращение военной ситуации на Донбассе в привычное русло войны малой интенсивности.

«Но не исключено, что под давлением Запада, и для политических торгов с Западом, Россия может согласиться на возобновление перемирия на Донбассе. Другой вопрос – насколько оно окажется длительным и полноценным? Но активные попытки вновь прекратить огонь на Донбассе будут предприняты. Сам опыт даже относительного 40-дневного перемирия показывает, что военные действия на Донбассе можно прекратить при наличии соответствующей политической воли с обеих сторон», – резюмировал Владимир Фесенко.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.