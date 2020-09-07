В Донецке: Жене местного оппозиционера запретили преподавать в школе, где учится дочь «главы ДНР»

В неподконтрольном украинской власти Донецке отказали в трудоустройстве супруге местного оппозиционера, сторонника «ДНР» Романа Манекина. Об этом он сам написал в соцсетях.

Роман Манекин родился в Макеевке. Но в 90-е годы переехал в Москву. В 2014 году вернулся в Макеевку для участия в «русской весне». Со временем смог переехать в Донецк. Здесь он женился второй раз.

Однако новая супруга, по его словам, «не была готова к такой "совместной жизни". В результате, мы разъехались».

Манекин сообщил, что на данный момент не живет с супругой уже «два с лишним года». «Формально развод не оформляли, но живем в разных квартирах, совместного хозяйства не ведем, у нас раздельный бюджет и проч.», – уточнил он.

По его словам, причиной фактического развода стал его арест «УБОПом МВД ДНР» в октябре 2017 года. «Дело в том, что жена никогда не интересовалась политикой, не вникала в мои дела. Но при аресте бандиты УБОПа захватили и ее. Одевали на голову мешок, подвергли многочасовому "опросу", прочим "удовольствиям"», – написал «республиканец».

В августе 2020 года экс-супруга Манекина решила устроиться на работу в школу № 11 в Донецке. «Работу она нашла самостоятельно, без моего участия: зашла в районный отдел народного образования, спросила вакансии. Просто потому что работа находится рядом с ее домом, удобно. Дело она знает (дипломированный специалист), график работы, зарплата устраивает», – уточнил блогер.

Школа № 11 (ул.Шекспира,11-а) – одно из ведущих учебных заведений центра Донецка, специализируется на изучении иностранных языков (английского и по выбору – немецкого и французского). Директор – Татьяна Абдикеева. Это учебное заведение сейчас примечательно тем, что в нем учится Кира Пушилина – дочь «главы ДНР» Дениса Пушилина, а также ребенок руководителя «центрального исполкома» общественного движения «Донецкая республика» (правящая в «ДНР» партия) Алексея Муратова.

Супругу Манекина примерно 23 августа оформили на работу, назначили класс.

Но женщина успела отработать лишь один день. «А на второй день ее вызвала директор школы и сообщила, что у нее (директора) была беседа с неназванным сотрудником МГБ ДНР и, к сожалению, она вынуждена отказать моей жене в трудоустройстве. То есть, фактически, уволила на следующий день! Вопреки каждому пункту КЗоТа! Причина одна: потому что – моя жена», – заверяет Манекин.

Он считает, что его фактически бывшую супругу занесли в «черный список» на трудоустройство в «ДНР», и что ему таким образом мстят «за открытую политическую позицию». «Да и, вообще, не только в этом дело. Какое право имеет МГБ вмешиваться в деятельность педагогических коллективов, в вопросы трудоустройства? Кто дал им это право? По какому закону? Знаю нормативные акты ДНР. Нет такого закона!», – возмущается «республиканец».

В итоге, по факту незаконного отказа в трудоустройстве жены Манекин направил заявления в «министерство госбезопасности ДНР», «министерство внутренних дел ДНР», «администрацию главы ДНР». Он также планирует дойти до «верховного суда ДНР» и возместить моральный и материальный ущерб.

Начиная с 25 августа Манекин в соцсети публиковал пост за постом о случившемся, пытаясь получить ответную реакцию от «республиканских ведомств». И в надежде, что 1 сентября супруга все-таки приступит к работе. Но его игнорировали, и игнорируют до сих пор. Трудоустроилась ли в ином месте его жена, Манекин не сообщает.

Ранее Манекин сообщал, что его донецкая супруга достигла пенсионного возраста в январе 2020 года и 7 месяцев пыталась оформить пенсию в «ДНР».