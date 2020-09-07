Боец умер от ожогов: На Донбассе подорвался военный автомобиль

В Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, два человека получили ранения. Один из них впоследствии скончался от полученных ожогов. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, 6 сентября автомобильная разливочная станция АРС-14 подорвалась на неизвестном взрывном устройстве в районе поселка Новгородское под Торецком. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

«С сожалением сообщаем, что от полученных ожогов, после проведения реанимационных мероприятий, сегодня один из раненых воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе поселка Верхнеторецкое (Донецкая обл.) на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника подорвались двое украинских военнослужащих. Во время пожара бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава, и при эвакуации, обходя очаг огня в "серой зоне", они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.