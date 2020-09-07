В Мариуполе установят антивирусные киоски

В общественных местах Мариуполя скоро появятся антивирусные киоски. Они будут оборудованы бесконтактными санитайзерами и индикацией температуры, передает «ТВ-7».

Объявление о приобретении таких киосков коммунальным предприятием горсовета «м.ЕХАБ» появилась на сайте публичных закупок.

В целом четыре киоска обойдутся городу в почти 128 тыс. грн. Их должны поставить до 15 сентября.

Как отметила директор «м.ЕХАБ» Мария Слета, антивирусные киоски установят в местах, где может быть большое скопление людей.

Напомним, в Мариуполе зарегистрированы 357 случаев заболевания COVID-19.