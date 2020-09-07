Как 100 лет назад: В Славянске возобновили кустарную добычу лечебной грязи (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) возобновили добычу лечебной грязи, которую планируют поставлять в санатории Украины. Однако вынуждены работать кустарным способом. Об этом рассказал директор Славянской гидрогеологической станции Иван Маркевич, передает «Восточный вариант».

Славянск знаменит своими уникальными солевыми озерами, на базе которых в советское время был построен санаторный комплекс «Славкурорт». Главное озеро с лечебной грязью – Репное. Для поддержания оптимального уровня и общего контроля за состоянием грязи при здравнице было создано спецпредприятие – «Славянская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция».

Маркевич отметил, что соляное озеро – это мощный биокомплекс, который нужно поддерживать для создания условий развития микрофауны и флоры, которая способствует образованию лечебной грязи. «Например, нужно поддерживать водно-солевой баланс. Если озеро опресняется – доливается рассол из специальных скважин. И в результате многолетних исследований было установлено время развития грязи, которое предопределило допустимые объемы добычи. То есть пределов, которые не принесут ущерб для экосистемы озера. Для Репоного этот предел составляет 3 тысячи тонн в год», – объясняет директор предприятия.

Для минимизации потерь в 1980-х годах было построено грязехранилище, куда грязь после лечебных процедур возвращалась на регенерацию. В этой емкости она «досаливалась» рассолом из скважины и разбавлялась свежей грязью. В течение 3-4 месяцев природные свойства использованной грязи восстанавливались, после чего она шла снова в санатории «Славкурорта» для использования в процедурах.

По словам Маркевича, в последние годы добыча производилась исключительно с целью дополнять запасы грязи в гразехранилищах ровно на величину безвозвратных потерь. Объемы этой добычи составляли намного меньше нормы – от 0,6 до 1,5 тысяч тонн в год. «Предприятие не работало последние 5-6 лет и это повлекло за собой большой износ оборудования, так как оно было в контакте с агрессивной соляной средой и никем не содержалось в надлежащем состоянии. Проведенный аудит показал миллионные убытки по основным средствам», – сказал он.

Предприятию нужны финансы для проведения работ по восстановлению черпалки и катера. Запасы, которые были в грязехранилище, за эти годы полностью использованы.

Последние несколько десятков лет санатории и весь комплекс «Славкурорт» находится в аренде у ЧАО «Укрпрофздравница» (срок аренды заканчивается в 2021 году). По словам Маркевича, за период его работы в должности директора средств от «Укрпрофздравницы» на поддержание грязевого направления не поступало. «Все ремонты и сопутствующие работы выполняют по большей части волонтеры, которые, как и я, верят в то, что Славянский курорт все-таки заработает», – сетует руководитель станции.

Сейчас из ранее действовавших 3 санаториев «Славкурорта» – все закрыты. «Ввиду всех этих факторов, и учитывая то, что курорт сейчас стоит, мы посчитали возможным попробовать возобновить добычу грязи в минимальных количествах для реализации в санаториях Украины. К примеру, запрос на грязь мы получили от Бердянского курорта», – объясняет Маркевич.

Речь идет исключительно о реализации грязи в санатории, так как ее применение в домашних условиях может быть опасно для здоровья. При воздействии на организм грязь сильно повышает нагрузку на сердце, а это может привести к нежелательным последствиям.

На данный момент техника еще не восстановлена, поэтому добыча начата кустарным способом. «Как это делали 100 лет назад. Лопатой, ручной черпалкой и ведром. Добыли мы буквально несколько килограммов грязи, больше в исследовательских целях. Две емкости мы отправили в качестве образцов в "Укропрофздравницу". И еще две отправлены в Хмельницкую область в местный санаторий в целях рекламы», – говорит руководитель станции.

Пока глобальную добычу и массовую продажиу предприятие вести не в силах.

Добавим, что лечебные грязи Славянского курорта отличаются тем, что могут самоочищаться и генерироваться, благодаря жизнедеятельности в них бактерий и грибков, которые разлагают органические и животные остатки, обогащая лечебные грязи газами и другими неустойчивыми компонентами. Эти грязи обладают уникальными лечебными свойствами, оказывая бактерицидное, антимикробное, обезболивающее, рассасывающее действие на очаг заболевания. Поэтому их эффективно используют в санаторном лечении заболеваний опорно-двигательных органов, кровеносной системы, мочеполовых органов, кожи, нервной системы.

Грязи подобные тем, что образуются на Славянском курорте, также существуют и на курортах крымского города Саки. Однако после аннексии Крыма в Украине грязи такого уникального высокого лечебного качества остались лишь в Славянске.

Как сообщалось ранее, здравница «Славкурорт» была основана еще в 1827 году. Она расположен на трех соленых озерах – Репное, Вейсовое и Степное. Здесь действовали 3 санатория – «Славянский», «Юбилейный» и «Донбасс». После освобождения города в 2014 году в помещениях санаториев «Донбасс» и «Юбилейный» базировались украинские военные, которые окончательно выехали лишь в декабре 2019-го.

Санаторий «Славянский» после аннексии Крыма оставался единственным в Украине специализированным лечебным учреждением для спинальных больных, он возобновил работу с октября 2014 года. Однако в 2020 году и его закрыли.