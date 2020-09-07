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Сгорело все: В районе КПВВ «Станица Луганская» подожгли позиции украинских военных (Фото)

07.09.20 19:43
Фото: Facebook Света Светикова
Фото: Facebook Света Светикова

Сегодня, 7 сентября, на позициях украинских военных неподалеку контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская» произошел пожар из-за обстрела. Об этом в Facebook сообщила волонтер, которая публикуется под именем Света Светикова.

«7.09.2020 года в 4:06 прилетела по звуку 120-я. По словам местных, такой звук – аж "вгвоздился в мозг". Прилет был ориентировочно в стороне Болотенного, влево от КПВВ», – написала она.

Она опубликовала фото с результатами поджога позиций украинских военных.

«Сгорело все, начиная от документов и заканчивая генераторами. На первом фото видно самый большой генератор, который купили сами смелые и отважные за 20 тыс грн», – отмечает волонтер и обращается с просьбой помочь в восстановлении укреплений.

Фото: Facebook Света Светикова

Напомним, 6 сентября, на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций в районе Красногоровки (Донецкая обл.). Один украинской военный был ранен. По данным штаба Операции Объединенных сил, противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил. Во время обстрела украинских военных сгорели 6 укрепленных позиций.

Также 6 сентября незаконные вооруженные формирования «ЛНР» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям, расположенным вблизи села Причепиловка (Луганская обл.). Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины погиб.

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