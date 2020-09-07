Плюс тысяча человек: В Минсоцполитики фиксируют рост числа переселенцев из Донбасса и Крыма

В Украине по состоянию на сегодня, 7 сентября, учтены 1 млн 455 тыс. 325 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по данным на 31 августа на учете состояли 1 млн 454 тыс. 275 переселенцев. Соответственно, число зарегистрированных ВПЛ за неделю увеличилось на 1 050 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

на 31.08.2020 – Почти на 2 тысячи: В Украине увеличилось количество переселенцев;

на 17.08.2020 – Переселенцев из Донбасса стало на тысячу больше;

на 10.08.2020 – Число зарегистрированных ВПЛ выросло: Сколько в Украине переселенцев;

на 03.08.2020 – В Украине растет количество переселенцев из Донбасса и Крыма: Новые данные Минсоцполитики;

на 15.07.2020 – В Украине стало больше зарегистрированных переселенцев;

на 06.07.2020 – В Украине – почти полтора миллиона переселенцев;

на 24.06.2020 – Переселенцы в Украине: Количество официально зарегистрированных ВПЛ растет;

на 10.06.2020 – Сколько в Украине переселенцев: В Минсоцполитике назвали точное количество;

на 1.06.2020 – В Украине продолжает расти количество переселенцев;

на 25.05.2020 – В Украине за неделю немного возросло количество переселенцев;

на 18.05.2020 – Переселенцы из Крыма и Донбасса: Стало известно точное количество;

на 12.05.2020 – Сколько в Украине переселенцев: Данные Минсоцполитики;

на 24.04.2020 – В Украине стало меньше официально зарегистрированных переселенцев;

на 30.03.2020 – В Минсоцполитики посчитали количество переселенцев из Донбасса и Крыма;

на 16.03.2020 – Все больше переселенцев регистрируются как ВПЛ в Украине: Новые данные;

на 10.03.2020 – Количество переселенцев в Украине растет: Обнародованы актуальные данные;

на 02.03.2020 – В Минсоцполитики рассказали, сколько в Украине переселенцев;

на 24.02.2020 – В Украине растет число переселенцев;

на 17.02.2020 – Стало известно, сколько переселенцев зарегистрировано в Украине;

на 10.02.2020 – В Украине увеличилось количество переселенцев из Донбасса и Крыма;

на 03.02.2020 – Количество переселенцев в Украине не уменьшается: Новые данные;

на 27.01.2020 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма растет;

на 20.01.2020 – Переселенцев стало больше: Опубликованы новые данные от Минсоцполитики;

на 13.01.2020 – Количество переселенцев в Украине приближается к полутора миллионам;

на 08.01.2020 – В Минсоцполитики опубликовали данные по переселенцам на начало 2020 года;

на 23.12.2019 – Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек;

на 16.12.2019 – В Минсоцполитики сообщили об увеличении количества переселенцев;

на 09.12.2019 – Количество переселенцев из Донбасса и Крыма продолжает расти;

на 02.12.2019 – Переселенцев в Украине становится все больше.