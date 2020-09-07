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Переселенцам: Начинается прием заявок на жилищную программу «Ипотека под 3%»

07.09.20 20:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 9:00 10 сентября возобновляется прием заявок от переселенцев и участников АТО / ООС на получение льготного кредита («Ипотека под 3%») на приобретение жилья. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе реализатора программы – Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»), передают «Донецкие новости».

Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (его можно приобретать в том числе на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Нюансы программы прописаны в Постановлении КМУ от 27.11.2019 № 980, а также см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»:

Для получения информации об возобновленном участии в программе переселенцам и участникам АТО / ООС нужно обратиться в региональные управления «Держмолодьжитла», где можно:

  • получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;
  • определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;
  • ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;
  • зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.
  • кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.

В «Держмолодьжитле» уточнили, что заявку о намерении получить кредит можно подать в любое региональное управление Фонда – в регионе страны, где переселенец хочет получить жилье. Кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.

Заявки и анкеты можно подавать как лично, так и по электронной почте.

В «Держмолодьжитле» пояснили, как будет формироваться очередь на участие в программе «Ипотека под 3%»:

  • порядковый номер кандидата в реестре формируется в порядке очередности подачи соответствующего заявления о намерении получить кредит и анкеты (в электронном или бумажном виде) с учетом даты и времени подачи заявления и анкеты;
  • датой подачи электронного заявления является дата не отправки письма, а дата его поступления на определенный электронный адрес регионального управления.
  • если электронное заявление и анкета поступили на электронную почту регионального управления в нерабочий день и / или нерабочее время, датой подачи заявления и анкеты считается следующий после него рабочий день.

Контакты региональных управлений «Держмолодьжитла» указаны на их сайтах:

Регіон

Адреса веб-сайту

Вінницьке Регіональне Управління Держмолодьжитла

vn.molod-kredit.gov.ua

Волинське Регіональне Управління Держмолодьжитла

vl.molod-kredit.gov.ua

Дніпропетровське Регіональне Управління Держмолодьжитла

dp.molod-kredit.gov.ua

Донецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла

dn.molod-kredit.gov.ua

Житомирське Регіональне Управління Держмолодьжитла

zht.molod-kredit.gov.ua

Закарпатське Регіональне Управління Держмолодьжитла

zkrp.molod-kredit.gov.ua

Запорізьке Регіональне Управління Держмолодьжитла

zp.molod-kredit.gov.ua

Івано-Франківське Регіональне Управління Держмолодьжитла

if.molod-kredit.gov.ua

Іпотечний Центр Держмолодьжитла в м.Києві та Київської області

kyiv.molod-kredit.gov.ua

Кіровоградське Регіональне Управління Держмолодьжитла

kg.molod-kredit.gov.ua

Луганське Регіональне Управління Держмолодьжитла

lg.molod-kredit.gov.ua

Львівське Регіональне Управління Держмолодьжитла

lv.molod-kredit.gov.ua

Миколаївське Регіональне Управління Держмолодьжитла

mk.molod-kredit.gov.ua

Одеське Регіональне Управління Держмолодьжитла

od.molod-kredit.gov.ua

Полтавське Регіональне Управління Держмолодьжитла

pt.molod-kredit.gov.ua

Рівненське Регіональне Управління Держмолодьжитла

rv.molod-kredit.gov.ua

Сумське Регіональне Управління Держмолодьжитла

sumy.molod-kredit.gov.ua

Тернопільське Регіональне Управління Держмолодьжитла

tr.molod-kredit.gov.ua

Харківське Регіональне Управління Держмолодьжитла

khv.molod-kredit.gov.ua

Херсонське Регіональне Управління Держмолодьжитла

khn.molod-kredit.gov.ua

Хмельницьке Регіональне Управління Держмолодьжитла

khml.molod-kredit.gov.ua

Черкаське Регіональне Управління Держмолодьжитла

chk.molod-kredit.gov.ua

Чернівецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла

chrv.molod-kredit.gov.ua

Чернігівське Регіональне Управління Держмолодьжитла

chrg.molod-kredit.gov.ua

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать в декабре 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Ранее в «Держмолодьжитло» обещали, что очередь, сформированная в декабре 2019 года, сохранится и на 2020 год.

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