Переселенцам: Начинается прием заявок на жилищную программу «Ипотека под 3%»

С 9:00 10 сентября возобновляется прием заявок от переселенцев и участников АТО / ООС на получение льготного кредита («Ипотека под 3%») на приобретение жилья. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе реализатора программы – Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»), передают «Донецкие новости».

Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (его можно приобретать в том числе на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Нюансы программы прописаны в Постановлении КМУ от 27.11.2019 № 980, а также см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»:

Для получения информации об возобновленном участии в программе переселенцам и участникам АТО / ООС нужно обратиться в региональные управления «Держмолодьжитла», где можно:

получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;

определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;

ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;

зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.

кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.

В «Держмолодьжитле» уточнили, что заявку о намерении получить кредит можно подать в любое региональное управление Фонда – в регионе страны, где переселенец хочет получить жилье. Кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.

Заявки и анкеты можно подавать как лично, так и по электронной почте.

В «Держмолодьжитле» пояснили, как будет формироваться очередь на участие в программе «Ипотека под 3%»:

порядковый номер кандидата в реестре формируется в порядке очередности подачи соответствующего заявления о намерении получить кредит и анкеты (в электронном или бумажном виде) с учетом даты и времени подачи заявления и анкеты;

датой подачи электронного заявления является дата не отправки письма, а дата его поступления на определенный электронный адрес регионального управления.

если электронное заявление и анкета поступили на электронную почту регионального управления в нерабочий день и / или нерабочее время, датой подачи заявления и анкеты считается следующий после него рабочий день.

Контакты региональных управлений «Держмолодьжитла» указаны на их сайтах:

Регіон Адреса веб-сайту Вінницьке Регіональне Управління Держмолодьжитла vn.molod-kredit.gov.ua Волинське Регіональне Управління Держмолодьжитла vl.molod-kredit.gov.ua Дніпропетровське Регіональне Управління Держмолодьжитла dp.molod-kredit.gov.ua Донецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла dn.molod-kredit.gov.ua Житомирське Регіональне Управління Держмолодьжитла zht.molod-kredit.gov.ua Закарпатське Регіональне Управління Держмолодьжитла zkrp.molod-kredit.gov.ua Запорізьке Регіональне Управління Держмолодьжитла zp.molod-kredit.gov.ua Івано-Франківське Регіональне Управління Держмолодьжитла if.molod-kredit.gov.ua Іпотечний Центр Держмолодьжитла в м.Києві та Київської області kyiv.molod-kredit.gov.ua Кіровоградське Регіональне Управління Держмолодьжитла kg.molod-kredit.gov.ua Луганське Регіональне Управління Держмолодьжитла lg.molod-kredit.gov.ua Львівське Регіональне Управління Держмолодьжитла lv.molod-kredit.gov.ua Миколаївське Регіональне Управління Держмолодьжитла mk.molod-kredit.gov.ua Одеське Регіональне Управління Держмолодьжитла od.molod-kredit.gov.ua Полтавське Регіональне Управління Держмолодьжитла pt.molod-kredit.gov.ua Рівненське Регіональне Управління Держмолодьжитла rv.molod-kredit.gov.ua Сумське Регіональне Управління Держмолодьжитла sumy.molod-kredit.gov.ua Тернопільське Регіональне Управління Держмолодьжитла tr.molod-kredit.gov.ua Харківське Регіональне Управління Держмолодьжитла khv.molod-kredit.gov.ua Херсонське Регіональне Управління Держмолодьжитла khn.molod-kredit.gov.ua Хмельницьке Регіональне Управління Держмолодьжитла khml.molod-kredit.gov.ua Черкаське Регіональне Управління Держмолодьжитла chk.molod-kredit.gov.ua Чернівецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла chrv.molod-kredit.gov.ua Чернігівське Регіональне Управління Держмолодьжитла chrg.molod-kredit.gov.ua

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать в декабре 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Ранее в «Держмолодьжитло» обещали, что очередь, сформированная в декабре 2019 года, сохранится и на 2020 год.