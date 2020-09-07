Переселенцам: Начинается прием заявок на жилищную программу «Ипотека под 3%»

С 9:00 10 сентября возобновляется прием заявок от переселенцев и участников АТО / ООС на получение льготного кредита («Ипотека под 3%») на приобретение жилья. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе реализатора программы – Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»), передают «Донецкие новости».
Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (его можно приобретать в том числе на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).
Нюансы программы прописаны в Постановлении КМУ от 27.11.2019 № 980, а также см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»:
- Ч.1: Базовые положения и примеры расчетов стоимости жилья (по состоянию на декабрь 2019 года);
- Ч. 2: Разъяснения главы правления «Держмолодьжитла» Сергея Комнатного.
Для получения информации об возобновленном участии в программе переселенцам и участникам АТО / ООС нужно обратиться в региональные управления «Держмолодьжитла», где можно:
- получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;
- определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;
- ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;
- зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.
- кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.
В «Держмолодьжитле» уточнили, что заявку о намерении получить кредит можно подать в любое региональное управление Фонда – в регионе страны, где переселенец хочет получить жилье. Кандидаты получают кредит с учетом места регистрации заявления.
Заявки и анкеты можно подавать как лично, так и по электронной почте.
В «Держмолодьжитле» пояснили, как будет формироваться очередь на участие в программе «Ипотека под 3%»:
- порядковый номер кандидата в реестре формируется в порядке очередности подачи соответствующего заявления о намерении получить кредит и анкеты (в электронном или бумажном виде) с учетом даты и времени подачи заявления и анкеты;
- датой подачи электронного заявления является дата не отправки письма, а дата его поступления на определенный электронный адрес регионального управления.
- если электронное заявление и анкета поступили на электронную почту регионального управления в нерабочий день и / или нерабочее время, датой подачи заявления и анкеты считается следующий после него рабочий день.
Контакты региональных управлений «Держмолодьжитла» указаны на их сайтах:
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Регіон
Адреса веб-сайту
Вінницьке Регіональне Управління Держмолодьжитла
Волинське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Дніпропетровське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Донецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла
Житомирське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Закарпатське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Запорізьке Регіональне Управління Держмолодьжитла
Івано-Франківське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Іпотечний Центр Держмолодьжитла в м.Києві та Київської області
Кіровоградське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Луганське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Львівське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Миколаївське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Одеське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Полтавське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Рівненське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Сумське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Тернопільське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Харківське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Херсонське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Хмельницьке Регіональне Управління Держмолодьжитла
Черкаське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Чернівецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла
Чернігівське Регіональне Управління Держмолодьжитла
Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать в декабре 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Ранее в «Держмолодьжитло» обещали, что очередь, сформированная в декабре 2019 года, сохранится и на 2020 год.