Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию на Донбассе и Нормандскую встречу

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 сентября, провел телефонный разговор с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, в ходе беседы Владимир Зеленский ознакомил Гитанаса Науседу с актуальной ситуацией с безопасностью на Донбассе. Президент Украины выразил глубокую обеспокоенность грубым нарушением всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которое произошло 6 сентября и привело к гибели украинского военнослужащего. Вследствие вражеского обстрела ранения получил еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Кроме того, глава Украинского государства рассказал президенту Литвы о ходе переговорного процесса в Нормандском формате.

«Надеюсь, что после встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки" мы поймем, когда должна состояться встреча лидеров этих стран. Нам всем надо стараться ради того, чтобы достичь мира», – сказал президент Украины.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу подготовки к 22-му Саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 1 октября 2020 года в Брюсселе.

«Среди главных результатов Саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь оно уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС», – заявил Владимир Зеленский.