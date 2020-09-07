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На Луганщине создали лесной заказник «Плоский лес»

07.09.20 20:39

В Сватовском районе Луганской области создан лесной заказник «Плоский лес». Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В соответствии с распоряжением председателя Луганской ОГА № 584 от 4 сентября 2020 года территория площадью 24,5398 га в пределах Сватовского района объявлена лесным заказником местного значения «Плоский лес».

«Лесной заказник имеет целью сохранение и естественное восстановление дубовых лесов, уникальных для данной местности фармаций и ассоциаций лесной растительности, типичных растительных природных комплексов, охрану животного мира, поддержание общего экологического баланса в регионе, рациональное использование лесных экосистем Луганской области», – говорится в сообщении.

Департаменту экологии и природных ресурсов облгосадминистрации поручено разработать положение о лесном заказнике местного значения «Плоский лес» и оформить охранное обязательство.

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