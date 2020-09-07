Отпечатки пальцев онлайн: Полицейские Донетчины за 30 минут идентифицируют личность

В Донецкой области полицейские берут отпечатки пальцев и онлайн пересылают их на исследование, идентифицирующие личность. Результат получают за полчаса, прямо на месте преступления. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Такой опыт правоохранители переняли у коллег из стран Евросоюза. Во время проведения дактилоскопии неопознанных трупов используется портативный мобильный сканер отпечатков пальцев.

«Образцы дактилоскопической информации можно быстро загрузить с рабочей программой IDis и проработать с имеющимся массивом информации регионального и центрального уровней», – пояснил начальник отдела розыска преступников и пропавших граждан и их оперативно-справочного учета УКР ГУНП в Донецкой области Сергей Кизименко.

Благодаря сканерам время идентификации личности по отпечаткам пальцев рук сокращается с одних суток до 30 минут. Кроме того, процедура не требует специальных экспертно-криминалистических знаний и умений при условии надлежащего программного обеспечения.

Сканер сохраняет все вещественные доказательства, которые уничтожает краска при классическом способе дактилоскопии. Следователи пользуются устройством во время выездов, что значительно ускоряет процедуру и позволяет раскрывать преступления по «горячим следам».