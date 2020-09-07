Ехал из «Л-ДНР» в Украину через Россию: Как оспорить штраф на украинской границе

Если вы пересекали неконтролируемый участок украинско-российской границы на территории «Л-ДНР», то на вас могут наложить штраф. Такие случаи сейчас часты при попытке попасть в Украину из «республик» через территорию РФ или в обратном направлении. Однако в некоторых случаях решение об административном наказании можно оспорить. Об этом рассказали юристы организации.

Так, если вы пересекали неконтролируемый участок украинско-российской границы на территории «Л-ДНР», то вас могут привлечь к административной ответственности, например, при въезде в Украину на официальной границе или на КПВВ, расположенном на линии разграничения.

Согласно ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории) пограничники вам могут выписать постановление о штрафе в размере от 1700 до 5100 грн. Если же это уже не первое нарушение такого рода за год, либо вы перемещались вместе с «группой лиц» – штраф может достигнуть 8500 грн.

Согласно ст. 258 Кодекса, составление протокола в данном случае не обязательно. Но если вы будете оспаривать факт совершения вами нарушения, то также составляется протокол, который прилагается к постановлению.

Согласно ст. 288 КУоАП, Вы можете обжаловать это постановление либо в вышестоящий орган (например, главное управление Госпогранслужбы), либо в районный суд. На это у вас есть 10 дней с момента вынесения постановления (ст.289 КУоАП). Вы можете подать жалобу непосредственно в тот орган, сотрудники которого вынесли постановление; в таком случае они в течение 3-х суток должны направить ее вместе с делом органу (должностному лицу), правомочному ее рассматривать. На практике также бывает, что сотрудники погранслужбы или полиции самостоятельно передают в таких случаях материалы дела напрямую в суд.

Образец заявления для отмены постановления можно скачать по ссылке.

Если же вас оформляют по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), то составление протокола и передача дела в районный суд обязательны. В этом случае суд может наложить штраф:

от 3400 до 8500 грн;

если речь о втором нарушении за год или о «группе лиц» – от 8500 до 13600 грн;

либо подвергнуть административному аресту на срок до 15 суток (примеров последнего в судебной практике правозащитникам найти не удалось).

Согласно ст. 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях, административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 204-1 и 204-2 этого Кодекса, может быть наложено в течение 3-х месяцев с момента их выявления, но не позднее года со дня их совершения. Таким образом, если в течение года нарушение выявлено не было – оно «сгорает». Обычно в таком случае протокол не составляется. «Однако если вопрос спорный и вас пытаются привлечь к ответственности, советуем излагать свою позицию о нарушении сроков в пояснениях в протоколе и в жалобе суду», – отметили юристы.

Согласно ст. 276 КУоАП, дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 204-1 и 204-2 КУоАП, рассматриваются (судом либо сотрудником госпогранслужбы) по месту их выявления.

В «Донбасс SOS» отметили, что на практике суды нередко становятся при рассмотрении дел на сторону «путешественников», и могут закрыть дела либо в связи с нарушениями, которые допустили сотрудники при составлении протокола, либо в связи с малозначительностью нарушения (ст.22 КУоАП). Проверить, назначено ли заседание по вашему делу, либо какое решение вынесено, можно в базе «Судова влада України». «Однако это не означает, что такие действия становятся законными! Речь идет о решениях в каждом конкретном случае, обстоятельства которых могут отличаться от вашей ситуации», – подчеркнули юристы.

Если же считаете, что вас неправомерно привлекают к ответственности за административное правонарушение, необходимо:

обратиться к сотрудникам органа, уполномоченного составлять протокол об административном правонарушении, с разъяснениями о правомерности ваших действий (ваши действия правомерны, вы не являетесь субъектом правонарушения и т.д.);

в случае составления протокола внесите свои замечания и информацию о нарушениях в протокол, получите на руки его копию. Требования к административному протоколу изложены в ст.256 КУоАП;

изучить свои права как участника производства.

В случае ненадлежащего составления протокола и материалов дела – обращайтесь с соответствующим ходатайством о закрытии дела. «Напоминаем, что вносить изменения в протокол после его составления запрещено – согласно п. 7 раздела II Инструкции 1376», – резюмировали в «Донбасс SOS».