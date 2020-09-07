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В ПФУ перечислили документы для оформления различных пенсий

07.09.20 21:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Заявление о назначении пенсии подается лично или через представителя непосредственно в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства (регистрации). О нюансах данного процесса рассказали в управлении ПФУ Северодонецка.

К заявлению о назначении пенсии по возрасту прилагаются следующие документы:

  • паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);
  • идентификационный код (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • документы о стаже (трудовая книжка, справки, выписки из приказов, лицевые счета, письменные трудовые договоры, членские билеты профсоюзов и т.д.);
  • справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000 года (по желанию или в случае, если продолжительность страхового стажа после 01.07.2000 года составляет менее 60 месяцев), а начиная с 01.07.2000 года сведения у ПФУ есть в электронном виде;
  • документы о местожительстве (регистрации);
  • документы, удостоверяющие особый статус (участник боевых действий, инвалидность, участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС);
  • две цветные фотографии 6х4.

Если речь идет о назначении пенсии переселенцу из аннексированного Крыма, то нужно дополнительно предоставить:

  • документ уполномоченного органа Российской Федерации о том, что гражданину не назначалась пенсия в Крыму и городе Севастополе;
  • личную декларацию об отсутствии гражданства России (для лиц, зарегистрированных на территории АРК).

Для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса требования, подобные крымчанам, не выдвигаются.

Для назначения пенсии по инвалидности добавляются также:

  • справка МСЭК о признании инвалидности, наличия заболевания;
  • копия свидетельства о болезни, выданная и заверенная военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с воинского учета, или справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих).

Для назначения пенсии в связи с потерей кормильца добавляются также:

  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;
  • документы о стаже (трудовая книжка) умершего кормильца;
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;
  • свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;
  • справка о составе семьи умершего кормильца и копии документов, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);
  • свидетельство органа Регистрации актов гражданского состояния (РАГС) о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
  • документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
  • справка из учебного заведения для лиц, обучающихся на дневной форме;
  • документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца.

Документы, необходимые для назначения пенсии, могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных нотариально. Но документы о стаже (кроме трудовой книжки), возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.

Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на пенсию, но не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Оформление пенсии осуществляется бесплатно.

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