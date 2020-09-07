В ПФУ перечислили документы для оформления различных пенсий

Заявление о назначении пенсии подается лично или через представителя непосредственно в управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства (регистрации). О нюансах данного процесса рассказали в управлении ПФУ Северодонецка.

К заявлению о назначении пенсии по возрасту прилагаются следующие документы:

паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность);

идентификационный код (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

документы о стаже (трудовая книжка, справки, выписки из приказов, лицевые счета, письменные трудовые договоры, членские билеты профсоюзов и т.д.);

справка о заработной плате за период страхового стажа до 01.07.2000 года (по желанию или в случае, если продолжительность страхового стажа после 01.07.2000 года составляет менее 60 месяцев), а начиная с 01.07.2000 года сведения у ПФУ есть в электронном виде;

документы о местожительстве (регистрации);

документы, удостоверяющие особый статус (участник боевых действий, инвалидность, участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС);

две цветные фотографии 6х4.

Если речь идет о назначении пенсии переселенцу из аннексированного Крыма, то нужно дополнительно предоставить:

документ уполномоченного органа Российской Федерации о том, что гражданину не назначалась пенсия в Крыму и городе Севастополе;

личную декларацию об отсутствии гражданства России (для лиц, зарегистрированных на территории АРК).

Для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса требования, подобные крымчанам, не выдвигаются.

Для назначения пенсии по инвалидности добавляются также:

справка МСЭК о признании инвалидности, наличия заболевания;

копия свидетельства о болезни, выданная и заверенная военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с воинского учета, или справка военно-врачебной комиссии (для военнослужащих).

Для назначения пенсии в связи с потерей кормильца добавляются также:

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;

документы о стаже (трудовая книжка) умершего кормильца;

ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании умершего кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт лица, которому назначается пенсия;

справка о составе семьи умершего кормильца и копии документов, подтверждающие родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);

свидетельство органа Регистрации актов гражданского состояния (РАГС) о смерти кормильца или решение суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

документы о возрасте умершего кормильца семьи при отсутствии таких данных в свидетельстве о смерти или решении суда о признании кормильца безвестно отсутствующим или объявления его умершим;

справка из учебного заведения для лиц, обучающихся на дневной форме;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца.

Документы, необходимые для назначения пенсии, могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных нотариально. Но документы о стаже (кроме трудовой книжки), возрасте и заработной плате подаются только в оригиналах.

Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на пенсию, но не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Оформление пенсии осуществляется бесплатно.