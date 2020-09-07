На Донбассе воюют наемники из 30 государств, – Офис президента

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе «Л-ДНР» в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, передает «Радио Свобода».

«География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии – по 27 человек, Молдовы – 26, Франции – 20», – отметил он.

Начиная с 2014 года по настоящее время иностранные наемники находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований. «Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак" (группа взорванного в 2015 году в "ЛНР"Алексея Мозгового, – ред.), отличающийся своей жестокостью», – привел пример Мамедов.

На данном этапе расследования имена фигурантов он разглашать не может. При этом отметил, что о некоторых из этих лиц уже сообщали СМИ, в том числе французские, в контексте их участия в событиях на Донбассе. «Например, медиа писали о ультраправой организации "Континентальная единство", занимающейся организацией участия французских "добровольцев" в НВФ РФ. Один из основателей этой организации Виктор Лента часто дает интервью, рассказывая о своем непосредственном участии в вооруженном конфликте на территории Украины», – ответил замгенпрокурора.

«Нам известно (и эти факты являются по уголовным производствах), что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины», – добавил Мамедов.

Он уточнил, что главный стимул таких наемников – материальное вознаграждение.

Сейчас Украина активизировала работу по разоблачению и попытке привлечь к ответственности иностранных наемников. «Наша работа направлена на такие векторы: национальное расследование, инициирование расследований в государстве гражданства (в случае отказа в экстрадиции), и предоставление дальнейшего содействия иностранным правоохранительным органам», – пояснил представитель Офиса генпрокурора.

«В этом контексте есть очень эффективное сотрудничество с Чехией. В Украине зарегистрировано уголовное производство по 16 гражданам этой страны», – заключил он.

Как сообщалось ранее, в войне на Донбассе принимает участие около 15 тыс. россиян. Но кроме них присутствуют еще более 2 тыс. иностранцев из 50 различных стран.