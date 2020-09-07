Луганщина: В Кременском районе создана первая патронатная семья

В Кременском районе (Луганская обл.) создана первая патронатная семья, в которую дети будут предаваться на воспитание временно. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Луганская облгосадминистрации.

«Патронат – это временный уход, воспитание и реабилитация ребенка в семье патронатного воспитателя на период преодоления ребенком, его родителями или другими законными представителями сложных жизненных обстоятельств», – пояснили в ЛугОГА.

Услуга патроната над ребенком юридически закреплена Постановлением КМУ №148 от 16.03.2017. Такая помощь стала альтернативой центра социально-психологической реабилитации, куда направляется ребенок, оказавшийся в сложной жизненной ситуации.

Патронатная семья становится временным убежищем для ребенка. Когда его биологическая семья преодолеет трудности, ребенок снова вернется к родным. Если же семье не удастся решить проблемы и родителей лишат родительских прав, то ребенка направят в новую семью – к приемным родителям, опекунам или в детский дом семейного типа.

Как сообщалось ранее, в Луганской области с 2018 года реализуется новая форма семейного устройства детей – патронатная семья. В 2019 году подобрали 5 таких семей, в которые были устроены 11 детей. К кандидатам-воспитателям предъявляются те же требования, что и при создании приемной семьи, детского дома семейного типа. По состоянию на июнь 2020 года в области на учете состояли 295 детей из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.