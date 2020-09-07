Донетчина: Коронавирусом заболели 23 члена хоккейного клуба «Донбасс»

Сегодня, 7 сентября, в Донецкой области COVID-19 диагностировали у 39 жителей, в том числе у трех врачей и двух детей. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Больше всего зафиксированных случаев коронавируса за сутки – в Дружковке. Здесь заболели 21 житель: дети 16 и 17 лет, мужчины 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 36, 36, 45, 49, 51,53, 65 лет.

Также среди новых инфицированных:

7 – в Мариуполе (мужчины 46, 50 и 53 лет, женщины 39, 42, 55 и 62 лет);

6 – в Краматорске (мужчины 26 и 27 лет, женщины 23, 44 и две 61 года);

2 – в Бахмуте (мужчина 26 лет и женщина 33 лет);

2 – в Покровске (мужчина 66 лет и женщина 63 лет);

1 – в Никольском районе (женщина 61 года).

«Среди инфицированных – спортсмены хоккейного клуба "Донбасс" (базируется в Дружковке, – ред.), где COVID-19 обнаружен у 23 игроков и членов клуба. Поэтому минимум на две недели приостановлены матчи плейоф Украинской хоккейной лиги, где клубу из Донецкой области предстоит сыграть с белоцерковским "Белым Барсом"», – уточнил Кириленко.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 1 675 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 181 человек;

на лечении – 570 пациентов;

летальных случаев – 24.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 7 сентября в Украине COVID-19 заболели 138 068 человек (62 606 пациентов – выздоровели, 2 877 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 636 случаев (выздоровели – 1 080 пациентов, летальных случаев – 24), Луганской области – 435 случаев (выздоровели – 226 пациентов, летальных случаев – 3).

В «ДНР» – 2 686 случаев коронавируса (выздоровели – 1 318 человек, летальных случаев – 148). В «ЛНР» – 741 заразившийся (выздоровели – 635 человек, летальных случаев – 19).