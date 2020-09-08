Мария Красненко: Влияют ли переселенцы влияют на местную власть?

За два летних месяца избирательный адрес, который позволяет в дальнейшем проголосовать на местных выборах, изменили более 15 000 избирателей. За первую неделю сентября общая цифра составляет уже почти 30 000 граждан. Мало ли? О чем вообще идет речь? И еще можно ли воспользоваться данной процедурой?

Или переселенцы стали избирателями автоматически?

Нет, если вы думаете, что вам достаточно теперь прийти 25 октября на избирательный участок по вашему фактическому месту жительства, то нет. Именно для того, чтобы найти себя в списках избирателя, – нужно изменить избирательный адрес. И нет, это не то же самое, что временное изменение места голосования. Помните также и передайте другим, что данная процедура доступна не только внутренне перемещенным лицам, но и тем, кто являются трудовыми мигрантами или по другим причинам не изменили свою «прописку в паспорте», однако проживают и считают себя относящимися уже к новой громаде. Победа, неправда ли?

Когда нужно изменить избирательный адрес и что для этого нужно?

Собственно, остаются последние дни чтобы успеть. Процедура доступна до 10 сентября включительно и восстановится (уже для новых выборов) после окончания избирательного процесса.

Поэтому кто не успел, тот опоздал. Могу сказать, что опоздать здесь будет стыдно, поскольку сейчас не нужно никаких документов, подтверждающих фактическое место жительства – справки, договора или чего-либо иного. Это важно, поскольку даже сегодня на сайте парламента размещена старая версия Постановления ЦИК, где предусмотрен перечень документов.

Однако обращаю внимание еще раз, никаких дополнительных документов не нужно! Только ваше заявление, ну и базовые документы. И конечно, не забываем, что сделать это можно онлайн через сайт Государственного реестра избирателей. Не выходя из дома, это занимает лишь несколько минут.

Могут ли мне отказать?

Да. Поэтому не удивляйтесь. А учитывая подачу в последние дни – обращайте на это особое внимание. Собственно, отказать могут по нескольким причинам.

Первое, если вы не включены в Реестр. Это не проблема и это можно проверить. Поэтому пугаться не стоит.

Второе, вами предоставлены несоответствующие данные. То есть если вы «Наталя», а написали «Наталія», то получите отказ. Обращайте на это внимание.

Третье основание – это нарушение сроков, поэтому я еще раз и еще раз говорю о дате 10 сентября. После нее – будет отказано.

Что печально, но нужно это учитывать, – примерно на 10% поданных заявлений онлайн был получен отказ, и именно по причинам не совпадения электронных ключей или ошибок в своем имени. Поэтому смотрим и еще раз смотрим. Лучше проверить дважды.

В завершение

Общая цифра тех, кто изменил избирательный адрес небольшая, если говорить о числе тех, кто вообще может воспользоваться этой возможностью. Но нужно понимать, что этой процедуре лишь несколько месяцев. Убедить людей, или корректнее сказать «просветить» о новациях за такой короткий срок – очень сложно. Но мы уверены, что это только начало. Ведь тех, кто заинтересован в решении дел на местном уровне – значительно больше, чем нынешнее число тех, кто изменил избирательный адрес.