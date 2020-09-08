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Сдают экзамены в «ДНР» и в РФ: Как студенты «республиканских» вузов получают российские дипломы

08.09.20 08:59
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

С 2015 года выпускники вузов «ДНР» получили более 8 тыс. дипломов российского образца. Об этом сообщил «министр образования и науки» Михаил Кушаков, передает российская «Комсомольская правда».

«С 2015 по 2020 год наши дети получили больше 8 тыс. дипломов Российской Федерации. У нас больше 140 межвузовских партнерских соглашений. Мы создали условия, чтобы наши дети могли выезжать в Россию после того, как сдали экзамены у нас, и там сдавали. И получали и наши дипломы, и российские», – уверяет «министр».

По словам Кушакова, в этом году «первое место по желанию обучаться занимает лечебное дело в медицинском университете», который «первым прошел российскую государственную аккредитацию и полностью ее завершил».

Также, уверяет Кушаков, спросом пользуются IT-технологии, педагогические специальности. «Традиционно остаются в лидерах юриспруденция и экономика, но мы значительно сократили количество бюджетных мест на эти специальности», – сказал «министр».

Напомним, ДонНМУ после начала вооруженного конфликта был перемещен из Донецка в Краматорск, также факультеты функционируют в Кропивницком, Лимане, Мариуполе. В Донецке остались некоторые преподаватели, и сейчас вуз «ДНР» проводит незаконную и противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма без обязательного прохождения ВНО.

В Украине действует программа упрощенного поступления в украинские вузы для жителей временно неподконтрольных правительству территорий «Тебя здесь ждут». Все детали об условиях поступления и информацию о заведениях высшего образования можно найти на сайте программы www.vstup-prosto.com.

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