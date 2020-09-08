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В самом «густонаселенном» памятниками месте Донецка открыли еще один монумент (Фото)

08.09.20 08:32
Донецк / Фото из Telegram
Донецк / Фото из Telegram

В неподконтрольном украинским властям Донецке открыли новый памятник.

Как сообщил в Telegram «глава ДНР» Денис Пушилин, монумент «Памяти павших» (в честь советских солдат, погибших во Второй мировой войне) открыт 7 сентября в парке им. Ленинского комсомола.

«Его автор, известнейший мастер Михаил Переяславец, к сожалению, немного не дожил до этого дня», – сообщил Пушилин.

На открытии памятника присутствовали юнармейцы.

В соцсетях дончане раскритиковали необходимость установки монумента. «В Донецке решили все заставить памятниками?... Это самое густонаселенное памятниками место в Донецке. Интересно, а кто там у них на очереди?... И ставьте, примите там очередную порцию пионеров и комсы, и все отлично… Не, ну я понимаю, что оприходовали лавэ, но зачем его там ставить – найдите укромное место в городе… Когда их будут судить за разгром предприятий, хищение металла, они ответят: "Мы ставили памятники героям"», – пишут местные жители.

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