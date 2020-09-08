МИД РФ отложил разговор Кулебы с Лавровым по Донбассу

Когда состоится разговор главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и его российского коллеги Сергея Лаврова по поводу обострения ситуации на Донбассе, пока неизвестно, поскольку в понедельник, 7 сентября, глава внешнеполитического ведомства России срочно уехал в Сирию. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел в эфире одного из телеканалов, пишет «Сегодня».

«Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция российского МИД была довольно живой, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговора», – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины считает, что когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, – это Российская Федерация, и вчера президент Зеленский дал ему поручение переговорить с Лавровым.

Он также уточнил, о чем собирается говорить с Лавровым.

«Первый вопрос – как объясняет Российская Федерация то, что произошло, второй – остается ли она преданной режиму прекращения огня, и третий – обсудить подготовку ко встрече министров иностранных дел Нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера (6 сентября, – ред.) произошли», – сообщил министр.

Напомним, что 6 сентября, на 42-й день перемирия со стороны «ДНР» был осуществлен прицельный обстрел украинских позиций, в результате чего впервые за «режим тишины» был ранен боец ВСУ. В «ДНР» в свою очередь заявили, что со стороны ВСУ были обстреляны окраины Донецка.

Вечером 6 сентября были обстреляны украинские позиции на Луганщине, в результате чего погиб боец ВСУ. Украинские войска открыли ответный огонь. В «ЛНР» заявили, что зафиксировали лишь перестрелку на самих украинских позициях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым в связи с провокациями незаконных вооруженных формирований на Донбассе.