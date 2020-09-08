Скоро отопление в бочках привезут: В «ЛНР» пересыхают водоемы, колодцы и скважины (Фото)

В «ЛНР» остро стоит проблема обеспечения жителей Антрацитовского района водой. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Так, в Ровеньках за чередой аварий на водопроводе последовало полное отключение воды на неделю. К тому, что вода не поступает на город по водопроводу, добавилась еще одна проблема: из-за жары и отсутствия дождей начала уходить вода в скважинах и колодцах. Питьевую воду людям привозят машинами, в ограниченном количестве.

Во всем Антрацитовском районе пересыхают ставки, падает уровень воды в колодцах и в Антраците.

Также люди рассказывают о том, что из-за нехватки воды для полива и жаркого лета – плохой урожай. Картофель, арбузы и другие сельхоз продукты – некачественные.

«Скоро отопление в бочках привезут… Тарифы на воду уже подняли… У людей в колодцах и скважинах падает уровень воды, у некоторых ее вообще уже нет. Это все при том, что текущий год не является самым жарким… Впервые за все время пересыхают ставки… В Антраците на 7-й у друзей в колодце все это лето почти нет воды», – пишут местные жители в соцсетях.

Размышляя на тему того, что можно было бы очищать шахтную воду, местные отмечают, что этому мешает «одичание чинуш в ЛДНР, тут при власти деб**ы в основном и воры».