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В Луганской области умер больной коронавирусом (Карта)

08.09.20 12:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области лабораторно подтверждены 450 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки выявлены 15 новых случаев, 1 человек с подтвержденным коронавирусом умер.

Всего по состоянию на 8 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 450 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 29 детей:

  • выздоровели – 239 человек, в том числе 17 детей,
  • продолжают лечение – 207 пациентов (66 человек лечатся в больницах, 141 – амбулаторно);
  • умерли – 4 человека.

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