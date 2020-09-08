В Луганской области умер больной коронавирусом (Карта)

В Луганской области лабораторно подтверждены 450 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

За сутки выявлены 15 новых случаев, 1 человек с подтвержденным коронавирусом умер.

Всего по состоянию на 8 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 450 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 29 детей: