В Луганской области умер больной коронавирусом (Карта)

В Луганской области лабораторно подтверждены 450 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
За сутки выявлены 15 новых случаев, 1 человек с подтвержденным коронавирусом умер.
Всего по состоянию на 8 сентября в Луганской области лабораторно подтверждены 450 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 29 детей:
- выздоровели – 239 человек, в том числе 17 детей,
- продолжают лечение – 207 пациентов (66 человек лечатся в больницах, 141 – амбулаторно);
- умерли – 4 человека.