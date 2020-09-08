За сутки в Украине от COVID-19 умерли 57 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 2 411 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 8 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 2 411 человек. Из них 135 детей, а также 102 медработника. Были госпитализированы 434 человека. Зафиксированы 57 летальных случаев. При этом выздоровели 940 пациентов. За все время пандемии в Украине заболели 140 479 человек. Из них 9 076 детей и 12 171 медработник. При этом в целом выздоровели 63 546 пациентов. Летальных случаев – 2 934», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) областях и г. Киеве (235).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 675 случаев COVID-19, в Луганской – 448 случаев.