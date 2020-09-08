Сводка из зоны ООС за 7 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 7 сентября, НВФ один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета противник совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, что в Донецкой области.

Огневые провокации противника не несли угрозы военным, и украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за прошедшие сутки трижды открывала огонь. На донецком направлении применялись гранатометы и стрелковое оружие, а на мариупольском – только стрелковое оружие. Под обстрелом оказался район поселка шахты "Трудовская" и село Спартак в предместьях Донецка, а также село Саханка. Накануне подразделения ВСУ проводили инженерные работы на своих позициях возле участка разведения "Петровское-Богдановка" в нарушение дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе. Кроме того, в 08:20 во время проведения инженерных работ в районе подконтрольного Киеву села Новоселовка Вторая был отмечен подрыв двух окопных зарядов».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.