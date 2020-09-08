На «горячем»: В Украине задержали пограничника-наркоторговца

Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Пограничник задержан в связи с незаконным сбытом наркотиков, совершенным по предварительному сговору группой лиц. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Установлено, что военнослужащий, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время людьми, наладил систематический сбыт особо опасных наркотиков.

«Так, 27 июля он реализовал гражданину Украины, который действовал под контролем правоохранительных органов, особо опасное наркотическое средство – каннабис, весом 5 гр. за 2500 грн. В дальнейшем указанный военнослужащий ГПС предложил этому же гражданину приобрести еще одну "порцию" каннабиса, весом 100 гр. за 50 тыс. грн», – рассказали в ведомстве.

7 сентября пограничник продал часть (3 грамма) предварительно обещанного наркотика указанному человеку, получив за это 1,5 тыс. грн, после чего его в порядке ст. 208 УПК Украины задержала военная прокуратура.

В ходе обысков у одного из сообщников задержанного обнаружен каннабис весом 50 гр., наркотики изъяты правоохранителями.

В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.